Рубио: Завершение строительства Транскаспийского интерконнектора соответствует интересам Вашингтона

Завершение строительства Каспийского интерконнектора соответствует интересам США и их союзников.

США поддерживают возможность завершения строительства газопровода из Туркменистана в Европу через Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ответ на вопрос сенатора Стива Дэйнса во время выступления перед Комитетом по международным отношениям Сената (Верхней палаты) Конгресса США.

Он спросил, как Вашингтон оценивает возможность завершения строительства Транскаспийского газопровода для транспортировки туркменского газа через Азербайджан в Европу, учитывая, что Туркменистан окружен Россией, Китаем и Ираном.

Рубио ответил, что США положительно оценивают этот проект, особенно в контексте текущей ситуации с энергетической безопасностью в мире. Он также добавил, что, несмотря на сокращение иностранной помощи, средства для подобных проектов продолжают выделяться через посольства и региональные офисы.