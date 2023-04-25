Розен Христов: Подписание меморандума - важный шаг в достижении энергобезопасности Европы

Подписание сегодня в Софии меморандума является важным шагом в достижении энергобезопасности Европы.

Подписание меморандума является важным шагом в достижении энергобезопасности Европы.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом министр энергетики Болгарии Розен Христов заявил на подписании меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии Трансгаз, Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Р. Христов подчеркнул, что Болгария является одним из инициаторов проекта "Кольцо солидарности" (STRING) по повышению безопасности поставок природного газа в Европейский союз, Центральную и Юго-Восточную Европу.

"Теперь страны региона могут достичь своих целей в данной сфере. Мы совместно работаем над возможностью присоединения других стран региона к этой инициативе", - отметил он.