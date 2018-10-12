Royal Dutch Shell продает свою долю в совместном предприятии с PDSVA в Венесуэле

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Нидерландско-британский концерн Royal Dutch Shell приступил к переговорам о продаже своей доли в совместном предприятии в Венесуэле французской нефтяной компании Maurel&Prom.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По данным агентства, Royal Dutch Shell хочет продать принадлежащие ей 40% в совместном предприятии с Государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы (PDVSA).

Как отмечает Reuters, таким образом концерн собирается уменьшить масштабы своего нефтяного бизнеса в Венесуэле и сфокусироваться на газовом секторе.

Отметим, что концерн Royal Dutch Shell объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие в более чем 70 странах мира.