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    Royal Dutch Shell продает свою долю в совместном предприятии с PDSVA в Венесуэле

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Нидерландско-британский концерн Royal Dutch Shell приступил к переговорам о продаже своей доли в совместном предприятии в Венесуэле французской нефтяной компании Maurel&Prom.

    Как сообщает Report, об этом передает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

    По данным агентства, Royal Dutch Shell хочет продать принадлежащие ей 40% в совместном предприятии с Государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы (PDVSA).

    Как отмечает Reuters, таким образом концерн собирается уменьшить масштабы своего нефтяного бизнеса в Венесуэле и сфокусироваться на газовом секторе.

    Отметим, что концерн Royal Dutch Shell объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие в более чем 70 странах мира.

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