Royal Dutch Shell и британская BG Group завершили процесс слияния

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Англо-голландский нефтегазовый концерн Royal Dutch Shell и британская нефтегазовая компания BG Group plc завершили процесс слияния.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в компании Shell.

Таким образом, появилась новая компания, которая, по оценкам аналитиков, станет вторым по рыночной стоимости игроком на мировом нефтегазовом рынке.

"С 15 февраля BG Group является частью Royal Dutch Shell. Это очень важный момент для Shell. Это слияние объединило два портфеля активов мирового класса для создания более конкурентоспособной компании. Мы приобрели производственные нефтегазовые проекты в разных странах, включая Бразилию и Австралию, и сможем сформировать более простую и экономически эффективную компанию. Вместе мы сосредоточимся на нашем основном опыте в глубоководной добыче и сжижении природного газа", - прокомментировал глава Shell Бен ван Берден.

О достижении соглашения по сделке стало известно в апреле 2015 года.

Как сообщала Shell после достижения соглашения о слиянии, приобретение BG увеличит доказанные запасы нефти и газа Shell на 25%, добычу - на 20%, а также укрепит позиции компании в новых нефтяных и газовых проектах, в частности, в СПГ-проектах в Австралии и глубоководных проектах в Бразилии.

Руководство Shell рассчитывает, что объединение позволит создать ведущего мирового производителя СПГ. К 2018 году объединенные мощности компаний по производству СПГ составят 45 миллионов тонн в год против мощностей Shell в 2014 году в 26 миллионов тонн.