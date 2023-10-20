Ровшан Наджаф: Волонтеры SOCAR стали частью большой семьи волонтеров

Волонтеры SOCAR уже стали частью большой семьи волонтеров.

Волонтеры SOCAR уже стали частью большой семьи волонтеров.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф на мероприятии, посвященном приему 100 студентов в группу "Волонтеры SOCAR" в рамках "Года Гейдара Алиева".

Р.Наджаф отметил, что волонтерская деятельность способствует приобретению практических знаний и навыков молодежи в выбранной ими сфере.

"В этом году количество волонтеров SOCAR, принятых на конкурсной основе, увеличилось с 60 до 100", - добавил Р. Наджаф.