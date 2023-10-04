Ровшан Наджаф: В любой стране мира упоминают имя Хошбахта Юсифзаде, когда речь заходит о SOCAR

Хошбахта Юсифзаде знают в любой стране мира, и упоминают каждый раз, когда речь заходит о Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Хошбахта Юсифзаде знают в любой стране мира, и упоминают каждый раз, когда речь заходит о Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф на церемонии прощания с покойным Хошбахтом Юсифзаде.

Р.Наджаф отметил, что роль Хошбахта Юсифзаде в развитии нефтегазовой промышленности Азербайджана неоценима: "Он не только обладал глубокими знаниями, но и охотно делился ими. У него был ответ на любой вопрос".

Президент SOCAR добавил, что Хошбахт Юсифзаде также сыграл значимую роль в реализации нефтяной стратегии, которая лежит в основе сегодняшней экономической деятельности Азербайджана, и автором которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев.

"Он был автором множества научных работ и монографий. Его труды и сейчас являются настольными книгами преподавателей учебных заведений и геологов. Хошбахт Юсифзаде прошел славный путь, служил своей Родине и был примером для молодежи, в частности для тех, кто работает в нефтяной отрасли", - сказал он.