Ровшан Наджаф: В этом году более 1150 студентов прошли стажировку на предприятиях SOCAR

С января по сентябрь этого года более 1150 студентов прошли стажировку на предприятиях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

С января по сентябрь этого года более 1150 студентов прошли стажировку на предприятиях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф на панельной дискуссии "Синергия, превращающая знания в ценность" в рамках Форума развития образования.

По его словам, сотрудничество в сферах промышленности и науки можно осуществлять по нескольким направлениям: "Образовательные учреждения являются источником человеческого капитала для промышленности. То есть, человеческий капитал обеспечивается за счет университетов. С этой точки зрения, высшие учебные заведения должны готовить и представлять новые кадры в соответствии с потребностями промышленности, особенно учитывая будущие потребности".

Р.Наджаф отметил, что SOCAR уже приступил к реализации ряда программ в этой области.

"Одной из них является программа стажировки, которая осуществляется в сотрудничестве с пятью высшими учебными заведениями. В рамках этой программы студенты имеют возможность познакомиться с видением SOCAR, принципами работы и корпоративной ответственностью, а также пообщаться с сотрудниками. Это важное решение, которое поможет нам вместе двигаться вперед в будущем. Такие программы способствуют лучшему пониманию молодежи и улучшению внутренних систем корпоративного управления для создания подходящих для них условий работы", - сказал президент SOCAR.