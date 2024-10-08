О нас

Ровшан Наджаф: В этом году более 1150 студентов прошли стажировку на предприятиях SOCAR

Ровшан Наджаф: В этом году более 1150 студентов прошли стажировку на предприятиях SOCAR С января по сентябрь этого года более 1150 студентов прошли стажировку на предприятиях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Энергетика
8 октября 2024 г. 13:17
Ровшан Наджаф: В этом году более 1150 студентов прошли стажировку на предприятиях SOCAR

С января по сентябрь этого года более 1150 студентов прошли стажировку на предприятиях Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф на панельной дискуссии "Синергия, превращающая знания в ценность" в рамках Форума развития образования.

По его словам, сотрудничество в сферах промышленности и науки можно осуществлять по нескольким направлениям: "Образовательные учреждения являются источником человеческого капитала для промышленности. То есть, человеческий капитал обеспечивается за счет университетов. С этой точки зрения, высшие учебные заведения должны готовить и представлять новые кадры в соответствии с потребностями промышленности, особенно учитывая будущие потребности".

Р.Наджаф отметил, что SOCAR уже приступил к реализации ряда программ в этой области.

"Одной из них является программа стажировки, которая осуществляется в сотрудничестве с пятью высшими учебными заведениями. В рамках этой программы студенты имеют возможность познакомиться с видением SOCAR, принципами работы и корпоративной ответственностью, а также пообщаться с сотрудниками. Это важное решение, которое поможет нам вместе двигаться вперед в будущем. Такие программы способствуют лучшему пониманию молодежи и улучшению внутренних систем корпоративного управления для создания подходящих для них условий работы", - сказал президент SOCAR.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Rovshan Najaf: Over 1150 students completed internships at SOCAR enterprises
Версия на азербайджанском языке Rövşən Nəcəf: “Bu il 1150-dən çox tələbə SOCAR-ın müəssisələrində təcrübə keçib”

Экслюзивные новости

Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi