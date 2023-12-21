Ровшан Наджаф: SOCAR выступает за справедливый энергопереход

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выступает за справедливый и научно обоснованный энергетический переход.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выступает за справедливый и научно обоснованный энергетический переход.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф в ходе выступления на Азербайджано-турецком инвестиционном форуме, посвященном 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева и Турецкой Республики.

Р.Наджаф подчеркнул, что ключевым фактором в вопросе энергоперехода является коммерческая рентабельность технологий в области возобновляемых источников энергии: "Если компании вкладывают средства в эти проекты, они должны получать доход, чтобы и дальше могли развивать эти технологии. Некоторые современные технологии являются пилотными и нуждаются в дальнейшем усовершенствовании. Это требует больших затрат на научные исследования".

Он также напомнил, что недавно компания SOCAR взяла на себя обязательство по "нулевому уровню выбросов углерода" к 2050 году.