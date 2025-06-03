Ровшан Наджаф: SOCAR предлагает партнерам совместные инвестиции в ВИЭ-проекты

12:41

SOCAR предлагает партнерам совместные инвестиции в ВИЭ-проекты, в том числе в солнечную энергетику.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф в Баку на панельной дискуссии "Выступления лидеров: Путь к устойчивой энергетической экосистеме" в рамках 30-й Юбилейной Каспийской нефтегазовой выставки и 13-й выставки "Энергетика и зеленая энергия Каспия".

По его словам, SOCAR предлагает партнерам совместные инвестиции в ВИЭ-проекты, особенно в солнечную энергетику, по которой у Азербайджана высокий потенциал: "Обсуждаются варианты привлечения большего объема капитала и технологий в рамках региональных возможностей. Одним из приоритетов станет снижение стоимости услуг. По мере развития технологий и их удешевления, развития зеленой энергии, расходы на декарбонизацию будут сокращаться, что позволит предлагать клиентам лучшие решения".

Он также отметил потенциал региона — особенно Азербайджана и Центральной Азии — для создания цифровой экосистемы, включая искусственный интеллект (ИИ) и дата-центры: Азербайджан способен обеспечить электроэнергией такие проекты, а выгодное географическое расположение страны - Азией и Европой, богатые энергоресурсы, прогнозируемые условия деятельности и цифровые реформы создают дополнительные гарантии для партнеров.