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Ровшан Наджаф: SOCAR предлагает партнерам совместные инвестиции в ВИЭ-проекты

Ровшан Наджаф: SOCAR предлагает партнерам совместные инвестиции в ВИЭ-проекты 12:41
Энергетика
3 июня 2025 г. 13:06
Ровшан Наджаф: SOCAR предлагает партнерам совместные инвестиции в ВИЭ-проекты

SOCAR предлагает партнерам совместные инвестиции в ВИЭ-проекты, в том числе в солнечную энергетику.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф в Баку на панельной дискуссии "Выступления лидеров: Путь к устойчивой энергетической экосистеме" в рамках 30-й Юбилейной Каспийской нефтегазовой выставки и 13-й выставки "Энергетика и зеленая энергия Каспия".

По его словам, SOCAR предлагает партнерам совместные инвестиции в ВИЭ-проекты, особенно в солнечную энергетику, по которой у Азербайджана высокий потенциал: "Обсуждаются варианты привлечения большего объема капитала и технологий в рамках региональных возможностей. Одним из приоритетов станет снижение стоимости услуг. По мере развития технологий и их удешевления, развития зеленой энергии, расходы на декарбонизацию будут сокращаться, что позволит предлагать клиентам лучшие решения".

Он также отметил потенциал региона — особенно Азербайджана и Центральной Азии — для создания цифровой экосистемы, включая искусственный интеллект (ИИ) и дата-центры: Азербайджан способен обеспечить электроэнергией такие проекты, а выгодное географическое расположение страны - Азией и Европой, богатые энергоресурсы, прогнозируемые условия деятельности и цифровые реформы создают дополнительные гарантии для партнеров.

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Версия на английском языке Rovshan Najaf: Decarbonization costs to decline year by year
Версия на азербайджанском языке Rövşən Nəcəf: “Dekarbonizasiya fəaliyyətləri ilə bağlı xərclər ildən-ilə azalacaq”

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