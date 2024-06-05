Ровшан Наджаф: SOCAR намерен инвестировать в проекты по возобновляемой энергетике

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена инвестировать в проекты по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена инвестировать в проекты по возобновляемой энергетике.

Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф сказал в первый день работы Бакинского энергетического форума, стартовавшего сегодня.

По его словам, для этого компания сотрудничает с ведущими энергетическими компаниями мира.

Р.Наджаф отметил, что достижение чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году является одной из главных целей SOCAR: "Мы верим, что достигнем этой цели".