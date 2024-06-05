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Ровшан Наджаф: SOCAR намерен инвестировать в проекты по возобновляемой энергетике

Ровшан Наджаф: SOCAR намерен инвестировать в проекты по возобновляемой энергетике Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена инвестировать в проекты по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).
Энергетика
5 июня 2024 г. 13:24
Ровшан Наджаф: SOCAR намерен инвестировать в проекты по возобновляемой энергетике

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена инвестировать в проекты по возобновляемой энергетике.

Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф сказал в первый день работы Бакинского энергетического форума, стартовавшего сегодня.

По его словам, для этого компания сотрудничает с ведущими энергетическими компаниями мира.

Р.Наджаф отметил, что достижение чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году является одной из главных целей SOCAR: "Мы верим, что достигнем этой цели".

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Версия на английском языке SOCAR keen to invest in renewable energy projects
Версия на азербайджанском языке Rövşən Nəcəf: "SOCAR bərpa olunan enerji layihələrinə investisiya yatırmaq istəyir"

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