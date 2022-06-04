Ровшан Наджаф: Шуша - это идеальное место, чтобы обсуждать вопросы зеленой энергетики

“Шуша - это идеальное место, чтобы обсуждать вопросы зеленой энергетики с нашими партнерами и найти новые проекты и решения для совместной работы».
Как передает Report, об этом на заключительной сессии энергетической недели в Шуше заявил и.о. президента SOCAR Ровшан Наджаф.
По его словам, Азербайджан был первым в регионе в разработке традиционных энегоресурсов, теперь компания может быть первой и в развитии нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
"Тем не менее в переходный период, в среднесрочной и краткосрочной перспективе не стоит забывать о традиционных видах ресурсов, так как они будут все еще востребованы. SOCAR является важным игроком на энергорынке региона", - сказал он.