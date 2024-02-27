Ровшан Наджаф проинформировал вице-президента bp об экологических целях SOCAR

Ровшан Наджаф проинформировал вице-президента bp об экологических целях SOCAR

В Баку состоялась встреча президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа с исполнительным вице-президентом bp по стратегии и устойчивому развитию Джулией Керкиа.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе обсуждений было подчеркнуто, что единогласное решение о проведении COP29 в Азербайджане в этом году является показателем высокого доверия международной общественности к стране.

Также отмечена важность подписанного между SOCAR и bp в декабре прошлого года меморандума о расширении сотрудничества в области охраны окружающей среды.

Ровшан Наджаф проинформировал вице-президента bp о деятельности SOCAR в экологической сфере, целях по сокращению выбросов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он также отметил, что сокращение факельного сжигания в производственном процессе до нуля и достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году остаются основными целями SOCAR.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе обсудили энергетический переход.