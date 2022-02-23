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Ровшан Наджаф: Открыты новые перспективы сотрудничества между ВЭФ и SOCAR

Ровшан Наджаф: Открыты новые перспективы сотрудничества между ВЭФ и SOCAR "Государственная нефтяная компания (SOCAR) является долгосрочным партнером Всемирного экономического форума, заинтересована в продолжении сотрудничества, участии в будущих мероприятиях форума".
Энергетика
23 февраля 2022 г. 20:20
Ровшан Наджаф: Открыты новые перспективы сотрудничества между ВЭФ и SOCAR

"Государственная нефтяная компания (SOCAR) является долгосрочным партнером Всемирного экономического форума, заинтересована в продолжении сотрудничества, участии в будущих мероприятиях форума".

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент SOCAR, временно исполняющий обязанности президента Ровшан Наджаф на встрече с делегацией, возглавляемой президентом Всемирного экономического форума Борге Бренденом.

Р.Наджаф подчеркнул, что открытие в Азербайджане цифрового центра Четвертой промышленной революции открывает новые перспективы для расширения сотрудничества между Всемирным экономическим форумом и SOCAR.

Президент Всемирного экономического форума Борге Бренде выразил удовлетворение открытием в Баку цифрового центра Четвертой промышленной революции, отметив, что создание центра было согласовано с президентом Ильхамом Алиевым два года назад.

Он также напомнил, что энергоснабжение является одним из основных вопросов повестки дня стран мира, и подчеркнул, что они заинтересованы в расширении сотрудничества в рамках развития возобновляемых источников энергии и других энергетических проектов.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития существующих связей и сотрудничества между SOCAR и Всемирным экономическим форумом, обсуждены возможности обмена опытом и партнерства с цифровым центром Четвертой промышленной революции, начавшим свою деятельность в Баку.

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Версия на английском языке ФотоRovshan Najaf: New vistas open for cooperation between WEF, SOCAR
Версия на азербайджанском языке ФотоRövşən Nəcəf: "Dünya İqtisadi Forumu ilə SOCAR arasında əməkdaşlığın yeni perspektivləri açılıb"

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