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Ровшан Наджаф: Определенная Гейдаром Алиевым концепция развития стала национальной нефтяной стратегией

Ровшан Наджаф: Определенная Гейдаром Алиевым концепция развития стала национальной нефтяной стратегией Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) организовала в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) конференцию, посвященную 99-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Энергетика
10 мая 2022 г. 17:52
Ровшан Наджаф: Определенная Гейдаром Алиевым концепция развития стала национальной нефтяной стратегией

Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) организовала в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) конференцию, посвященную 99-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие преподаватели и студенты БВШН, руководство SOCAR.

Участники конференции сначала возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева и почтили его память.

Исполняющий обязанности президента SOCAR Ровшан Наджаф рассказал о неоценимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева, который посвятил свою жизнь повышению благосостояния нашего народа, в деле всестороннего развития Азербайджана как в советский период, так и в годы независимости.

Наджаф отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев в 1969-1982 годах провел масштабную работу по развитию нефтяной промышленности Азербайджана, добавив, что одним из направлений концепции развития, определенной общенациональным лидером, была национальная нефтяная стратегия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRövşən Nəcəf: “Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi inkişaf konsepsiyası milli neft strategiyası olub”

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