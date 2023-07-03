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Ровшан Наджаф: Одна из основных целей SOCAR - добиться декарбонизации

Ровшан Наджаф: Одна из основных целей SOCAR - добиться декарбонизации Одной из основных целей Государственной нефтяной компании (SOCAR) является достижение декарбонизации.
Энергетика
3 июля 2023 г. 11:15
Ровшан Наджаф: Одна из основных целей SOCAR - добиться декарбонизации

Одной из основных целей Государственной нефтяной компании (SOCAR) является достижение декарбонизации.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф, выступая на открытии 17-й Бакинской летней энергетической школы (Baku Energy School).

По его словам, Азербайджан уже завоевал доверие многих стран как надежный партнер: “Cчитаю, что невозможно достигнуть цели, выбрав неправильный путь. Для нас энергетическая безопасность также имеет важное значение. Азербайджан, завоевавший доверие как надежный партнер, в последние годы обеспечил ряд стран природным газом. Роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы возрастает".

Глава SOCAR также подчеркнул важность защиты окружающей среды, отметив, что эти факторы также учитываются при нефтегазовых операциях.

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Версия на английском языке One of SOCAR’s main goals is to achieve decarbonization: Rovshan Najaf 
Версия на азербайджанском языке Rövşən Nəcəf: “SOCAR-ın əsas hədəflərindən biri dekarbonizasiyaya nail olmaqdır”

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