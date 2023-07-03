Ровшан Наджаф: Одна из основных целей SOCAR - добиться декарбонизации

Одной из основных целей Государственной нефтяной компании (SOCAR) является достижение декарбонизации.
Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф, выступая на открытии 17-й Бакинской летней энергетической школы (Baku Energy School).
По его словам, Азербайджан уже завоевал доверие многих стран как надежный партнер: “Cчитаю, что невозможно достигнуть цели, выбрав неправильный путь. Для нас энергетическая безопасность также имеет важное значение. Азербайджан, завоевавший доверие как надежный партнер, в последние годы обеспечил ряд стран природным газом. Роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы возрастает".
Глава SOCAR также подчеркнул важность защиты окружающей среды, отметив, что эти факторы также учитываются при нефтегазовых операциях.