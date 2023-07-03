Ровшан Наджаф: Одна из основных целей SOCAR - добиться декарбонизации

Одной из основных целей Государственной нефтяной компании (SOCAR) является достижение декарбонизации.

Одной из основных целей Государственной нефтяной компании (SOCAR) является достижение декарбонизации.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф, выступая на открытии 17-й Бакинской летней энергетической школы (Baku Energy School).

По его словам, Азербайджан уже завоевал доверие многих стран как надежный партнер: “Cчитаю, что невозможно достигнуть цели, выбрав неправильный путь. Для нас энергетическая безопасность также имеет важное значение. Азербайджан, завоевавший доверие как надежный партнер, в последние годы обеспечил ряд стран природным газом. Роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы возрастает".

Глава SOCAR также подчеркнул важность защиты окружающей среды, отметив, что эти факторы также учитываются при нефтегазовых операциях.