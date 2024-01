Ровшан Наджаф: SOCAR обсуждает с MOL новые направления сотрудничества в Азербайджане

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и венгерская нефтегазовая группа MOL обсудили на полях Давосского форума перспективные направления сотрудничества в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф написал на странице в социальной сети "X".

Президент SOCAR встретился с главным операционным директором, исполнительным вице-президентом по стратегическим операциям и корпоративному развитию Дьердем Бачей (György Bacsa) и исполнительным вице-президентом компании по разведке и добыче Зсомбором Мартоном (Zsombor Marton) компании MOL Group.

"В ходе нашей встречи было подчеркнуто успешное сотрудничество по проектам "Азери-Чираг-Гюнешли" и Баку-Тбилиси-Джейхан. Были обсуждены текущие и потенциальные возможности сотрудничества, состоялся обмен мнениями по различным вопросам, представляющим взаимный интерес", - написал Наджаф.