Ровшан Наджаф: Корпоративная стратегия SOCAR предусматривает долгосрочные цели

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) поставила перед собой цель стать к 2035 году одной из самых образцовых и современных энергетических компаний.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) поставила перед собой цель стать к 2035 году одной из самых образцовых и современных энергетических компаний.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент и исполняющий обязанности президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф на спецсессии Бакинского энергетического форума в Шуше.

Говоря о корпоративной стратегии SOCAR, Наджаф сказал, что компания рассматривает не только нефтегазовые проекты, но и потенциальные рыночные возможности в области возобновляемых источников энергии, проектов по наземной и морской ветроэнергетике и других областях с низким уровнем выбросов: "Наша стратегия предусматривает не кратко- и среднесрочные, а долгосрочные цели".

Наджаф отметил, что SOCAR предпочитает использование цифровых энергетических технологий на своих предприятиях и определила это в качестве приоритета.

По словам и.о. президента компании, спрос на нефть и газ сохранится, однако он считает, что нельзя игнорировать вопросы изменения климата и использования возобновляемых источников энергии. Наджаф отметил, что за счет увеличения производства энергии из возобновляемых источников можно сократить потребление природного газа, а значит, сэкономленный газ можно экспортировать на внешние рынки.