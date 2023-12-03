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Ровшан Наджаф: Достижение чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году является одной из главных целей SOCAR

Ровшан Наджаф: Достижение чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году является одной из главных целей SOCAR Достижение чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году является одной из главных целей SOCAR.
Энергетика
3 декабря 2023 г. 19:52
Ровшан Наджаф: Достижение чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году является одной из главных целей SOCAR

Достижение чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году является одной из главных целей SOCAR.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф 3 декабря на мероприятии "Стратегия декарбонизации и перспективы на будущее SOCAR", организованном в городе Дубай в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

В качестве почетного гостя на мероприятии выступил министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев, который подробно рассказал о проводимой в нашей стране работе по охране окружающей среды, восстановлению экологического баланса, реализуемых программах.

Затем президент SOCAR Ровшан Наджаф предоставил информацию об экологической деятельности SOCAR и целях, связанных с сокращением выбросов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По его словам, достижение целей "нулевого метана", “нулевого уровня выбросов" (net Zero) к 2050 году, а также сокращение факельных выбросов в процессе добычи является одной из главных целей SOCAR. Руководитель госнефтекомпании Азербайджана подчеркнул, что данные шаги предпринимаются как в соответствии с корпоративной социальной ответственностью, так и для трансформации SOCAR в образцовую с точки зрения защиты окружающей среды энергетическую компанию.

В ходе мероприятия была проведена подробная презентация о проделанной в SOCAR работе в области охраны окружающей среды, реализуемых проектах, обозначенных целях и дальнейших шагах по их достижению, стратегических целях в области применения "зеленой" энергии в нефтегазовых операциях, декарбонизации и энергетического перехода.

В этот же день состоялось мероприятие по реализации концепции "Углеродной нейтральности" в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана. На мероприятии выступили Мухтар Бабаев и Ровшан Наджаф.

В ходе выступлений была представлена информация о масштабных восстановительных и реконструкционных проектах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, было отмечено, что обеспечение углеродной нейтральности с применением "зеленой" энергии, "зеленого сельского хозяйства", а также экологически чистых технологий на этих территориях является одной из основных целей.

Затем была представлена ​​презентация о потенциале "зеленой энергетики" Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, реализуемых в этом направлении проектах и ​​будущих целях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRövşən Nəcəf: "2050-ci ilə qədər “Xalis sıfır” hədəflərinə çatmaq SOCAR-ın əsas məqsədlərindəndir"

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