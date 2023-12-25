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Ровшан Наджаф: Азербайджан стал ведущей страной региона как надежный поставщик энергии

Ровшан Наджаф: Азербайджан стал ведущей страной региона как надежный поставщик энергии Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф считает, что Азербайджан стал ведущей страной региона как надежный поставщик энергии.
Энергетика
25 декабря 2023 г. 13:08
Ровшан Наджаф: Азербайджан стал ведущей страной региона как надежный поставщик энергии

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф считает, что Азербайджан стал ведущей страной региона как надежный поставщик энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом он сказал на проходящей в Университете ADA в рамках "Года Гейдара Алиева" конференции на тему "Успешная внешняя политика Гейдара Алиева и новая нефтяная стратегия Азербайджана".

Он отметил, что новая энергетическая стратегия, определенная общенациональным лидером с мудростью, дальновидностью и точностью, заложила основы для всестороннего развития нашей страны. Р.Наджаф подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев превратил созданный Гейдаром Алиевым современный Азербайджан в государство с инклюзивным развитием, мощной армией и сильным международным влиянием.

На конференции также приняли участие помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, министр науки и образования Эмин Амруллаев, а также ректоры вузов, в которых проводятся лекции, студенты, волонтеры SOCAR.

Перед мероприятием участники ознакомились с выставкой, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. На конференции минутой молчания почтили светлую память шехидов. Далее были продемонстрированы видеоролики, посвященные общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и молодежи, а также лекции и туры, организованные SOCAR в высших учебных заведениях в рамках "Года Гейдара Алиева".

Модератор конференции, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде проинформировал о международной конференции, форуме и семинарах, организованных университетом в рамках "Года Гейдара Алиева".

Выступая на конференции, Х.Гаджиев отметил, что создание и укрепление современной азербайджанской государственности напрямую связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. Он отметил, что после возвращения общенационального лидера к власти по настоянию народа были определены основные направления динамичного развития нашей страны.

В своем выступлении Э.Амруллаев рассказал о концепции стратегического развития, автором которой является общенациональный лидер, и одном из ее основных направлений - укреплении человеческого капитала, а также о фундаментальной работе, проделанной в сфере формирования высококвалифицированного кадрового потенциала.

В конце мероприятия было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR president: Azerbaijan became leading country in region as reliable energy supplier
Версия на азербайджанском языке ФотоRövşən Nəcəf: "Azərbaycan etibarlı enerji təchizatçısı kimi regionun lider dövlətinə çevrilib"

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