О нас

Ровшан Наджаф: Азербайджан стал надежным партнером для многих стран

Ровшан Наджаф: Азербайджан стал надежным партнером для многих стран В течении последних лет Азербайджан стал надежным партнером для многих стран, увеличив объемы энергопоставок и таким образом обеспечив их энергобезопасность.
Энергетика
3 июля 2023 г. 10:18
Ровшан Наджаф: Азербайджан стал надежным партнером для многих стран

В течении последних лет Азербайджан стал надежным партнером для многих стран, увеличив объемы энергопоставок и таким образом обеспечив энергобезопасность своих партнеров.

Как передает Report, об этом сказал президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф на церемонии открытия 17-ой Бакинской летней энергетической школы.

Он отметил, что сегодня мир проживает очень переменчивое время, где энергопереход является важным аспектом.

По его словам, SOCAR уделяет много внимания сохранению окружающей среды, поэтому компания привержена работе по декарбонизации и другим аспектам.

"В связи с этим, ведется сотрудничество с различными компаниями",- добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOCAR President: Azerbaijan has become a reliable partner for many countries 
Версия на азербайджанском языке Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan bir çox ölkələr üçün etibarlı tərəfdaşa çevrilib"

Экслюзивные новости

Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi