Ровшан Наджаф: Азербайджан стал надежным партнером для многих стран

В течении последних лет Азербайджан стал надежным партнером для многих стран, увеличив объемы энергопоставок и таким образом обеспечив их энергобезопасность.

В течении последних лет Азербайджан стал надежным партнером для многих стран, увеличив объемы энергопоставок и таким образом обеспечив энергобезопасность своих партнеров.

Как передает Report, об этом сказал президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф на церемонии открытия 17-ой Бакинской летней энергетической школы.

Он отметил, что сегодня мир проживает очень переменчивое время, где энергопереход является важным аспектом.

По его словам, SOCAR уделяет много внимания сохранению окружающей среды, поэтому компания привержена работе по декарбонизации и другим аспектам.

"В связи с этим, ведется сотрудничество с различными компаниями",- добавил он.