Ровшан Наджаф: Азербайджан обладает потенциалом для увеличения экспорта природного газа в Европу

"Азербайджан обладает потенциалом для увеличения экспорта природного газа в Европу".

"Азербайджан обладает потенциалом для увеличения экспорта природного газа в Европу".

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент и исполняющий обязанности президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф на спецсессии Бакинского энергетического форума в Шуше.



Глава SOCAR отметил, что на данном этапе нет проблем для транспортировки по Южному газовому коридору большего количества газа, чем запланировано: "Важно увеличить пропускную способность коридора для транспортировки дополнительных объемов газа. По этой причине одним из ключевых вопросов, стоящих перед нами, является увеличение транспортных мощностей Южного газового коридора. Для этого важна поддержка наших европейских партнеров, покупателей и международных финансовых институтов. Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами. Должен подчеркнуть, что сейчас появилась прекрасная возможность начать этот процесс".