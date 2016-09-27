Ровнаг Абдуллаев встретился с премьер-министром Греции

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В рамках визита в Грецию 27 сентября президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев встретился с премьер-министром этой страны Алексисом Ципрасом.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджанской Республики, полуторачасовые переговоры прошли успешно.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал Азербайджан стратегическим партнером Греции, а SOCAR - ценным стратегическим инвестором.

Он отметил о готовности предпринять все возможные шаги для вхождения SOCAR на греческий рынок.

Премьер-министр Греции предложил создать рабочую группу.

На встрече была достигнута договоренность о том, что с азербайджанской стороны рабочую группу возглавит вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров, а с греческой стороны - советник премьер-министра и госминистр.

Было отмечено, что проведя соответствующие обсуждения с Евросоюзом и греческими госструктурами, рабочая группа должна подготовить удовлетворяющие обе стороны предложения.

В целях создания благоприятных условий для деятельности рабочей группы, SOCAR принял решение продлить гарантийное письмо до 31 октября 2016 года.