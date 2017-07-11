Ровнаг Абдуллаев: Вот уже 5 лет Азербайджан - крупнейший акционер энергосектора Турции

Стамбул. 11 июля. REPORT.AZ/ "В результате турецко-азербайджанского единства в мире реализуются крупные энергетические проекты. Сегодня проект Южного газового коридора (ЮКГ) стоимостью около 40 млрд долларов – самый крупный и сложный проект в мире". Об этом в интервью Report заявил глава Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, основная часть проекта ЮКГ реализуется в Турции: "Турция – место, где проект реализуется своевременно и без проблем за пределами Азербайджана. На самом деле, Трансанатолийский трубопровод (TANAP) - самый длинный (1 850 км) в этом проекте, но самый простой и недорогой по себестоимости. Это осуществлено при поддержке правительства Турции".

"Вот уже 5 лет Азербайджан - крупнейший акционер в энергетической промышленности Турции. Только в 2016 году на долю Азербайджана пришлось 51% вложенных в Турцию зарубежных инвестиций. Это означает, что крупнейшим иностранным инвестором Турции является SOCAR", - отметил Р. Абдуллаев.