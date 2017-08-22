Ровнаг Абдуллаев: В последующие годы SOCAR увеличит добычу природного газа

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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В последующие годы Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует увеличить добычу газа.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Reuters заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Глава SOCAR отметил, что, хотя внутренний спрос полностью покрывается за счет объемов добычи в стране, в летние месяцы целесообразно закупать газ за рубежом: "Поэтому для полноценного использования коммерческих возможностей газохранилищ, в летние месяцы мы закупаем через Иран туркменский газ по низким ценам, а в зимние месяцы выгодно экспортируем ресурс. Таким образом, это приносит стране дополнительную добавленную стоимость".

Р. Абдуллаев сообщил, что на нескольких месторождениях газа планируется начать добычу.

По его словам, в 2019 году в рамках I фазы месторождения "Абшерон" планируется добыча 1,5 млрд кубометров газа в год, а в 2022-2023 годах в рамках II фазы - 5 млрд кубометров: "Наряду с этим, в течение ближайших 3-5 лет SOCAR планирует строительство на месторождении "Умид" двух новых морских стационарных оснований, на которых будут пробурены по меньшей мере 8 новых скважин с высоким дебитом".

"Во второй половине 2018 года SOCAR планирует начать разведочное бурение на структуре "Бабек". Благодаря этому в последующие годы объем реализуемого на внутреннем и внешнем рынках природного газа значительно увеличится", - отметил в интервью президент SOCAR.

Р. Абдуллаев коснулся также обязательств перед ОПЕК, подчеркнув, что Азербайджан поддерживает решение картеля об ограничении добычи нефти и выполняет взятые на себя обязательства: "Несмотря на то, что из-за этого добыча нефти в стране незначительно снизилась, доходы от продаж на фоне повышения цен на нефть выросли. Основной целью Азербайджана является предотвращение продажи нефти, являющейся нашим национальным достоянием, ниже себестоимости. В результате, хотя наша добыча несколько снизилась, доходы увеличились. Это говорит о том, что мы приняли верное решение в этом направлении”.