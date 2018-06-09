Ровнаг Абдуллаев: В этом году SOCAR планирует завершить 6 стратегических проектов

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "До сих пор на инициативу Южный газовый коридор (ЮГК) было выделено 30,15 млрд долларов, из которых 8,85 млрд долларов профинансировало ЗАО "Южный газовый коридор" Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев написал в статье для спецвыпуска информационного бюллетеня, посвященного проходящему в Баку саммиту Альянса европейских консерваторов и реформаторов.

По словам Р.Абдуллаева, ЮГК сыграет главную роль в сохранении энергетической безопасности стран-членов Евросоюза.

"Проект, строительство которого идет по трем основным сегментам, подходит к концу. Проект Трансадриатического трубопровода (ТАР) завершен на 69%. Сегодня Азербайджан из страны, привлекающей инвестиции, превратился в страну, вкладывающую капитал. 24 года назад Азербайджан прилагал усилия для привлечения инвестиций в экономику, особенно в нефтегазовый сектор. Однако сейчас у Азербайджана имеются инвестиции в крупном объеме в Турции, Грузии, Швейцарии, Украине, Румынии и др. странах".

Президент SOCAR рассказал и об инвестиционной деятельности возглавляемой им структуры за рубежом:

"С 2008 года чистая прибыль Petkim выросла в 9,2 раза, рыночная стоимость – в 8,7 раза. Сейчас идет процесс строительства нефтеперерабатывающего завода STAR с ежегодной производственной мощностью 10 млн тонн. Этот завод обеспечит Petkim сырьем - легкой и тяжелой нафтой. В этом году SOCAR планирует завершить 6 стратегических проектов. Эти проекты обеспечат дополнительный поток в Азербайджан иностранной валюты, создадут условия для открытия новых рабочих мест, развития экономики".

Р.Абдуллаев рассказал и об объемах добытых в последние 15 лет нефти и газа в Азербайджане:

"Сохранение стабильного уровня добычи и увеличения добычи на некоторых месторождениях является результатом нефтяной стратегии страны, опирающейся на вековой опыт, работу и умение азербайджанских нефтяников. SOCAR, являющийся шедевром президента Ильхама Алиева, в период его президентства добыл 126,8 млн тонн нефти и 92 млрд кубометров газа".