Ровнаг Абдуллаев: TANAP еще больше ускорит экономическое развитие Турции и Азербайджана

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Я убежден, что Трансанатолийский трубопровод (TANAP) еще больше ускорит экономическое развитие Турции и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на церемонии открытия первой фазы TANAP в Сеидгази (Эскишехир, Турция).

Президент SOCAR и председатель правления TANAP Ровнаг Абдуллаев подчеркнул, что TANAP еще больше укрепил исторические дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией: "Мы всегда доверяли Турции и экономике братской страны. TANAP, открытие которого мы проводим сегодня, является важным проявлением нашей дружбы и сотрудничества, стоящих за этим доверием. Я убежден, что TANAP еще больше ускорит экономическое развитие Турции и Азербайджана и внесет большой вклад в энергетическую безопасность обеих стран. Поставки азербайджанского газа непосредственно на европейские рынки укрепят геостратегическое положение Турции и превратят страну в важный энергетический центр. В связи с этим я выражаю особую благодарность официальным лицам Турции и Азербайджана, всем сотрудникам, приложившим усилия к реализации проекта".