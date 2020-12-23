О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ровнаг Абдуллаев стал Председателем правления SOCAR Türkiye

Ровнаг Абдуллаев стал Председателем правления SOCAR Türkiye В руководстве SOCAR Türkiye, Petkim Petrokimya Holding A.Ş и нефтеперерабатывающего завода STAR произошли серьезные изменения
Энергетика
23 декабря 2020 г. 21:39
Ровнаг Абдуллаев стал Председателем правления SOCAR Türkiye
Ровнаг Абдуллаев

В руководстве SOCAR Türkiye, Petkim Petrokimya Holding A.Ş и нефтеперерабатывающего завода STAR произошли серьезные изменения.

Как передает Report, с декабря президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, наряду с SOCAR Türkiye, стал исполнять обязанности Председателя правления Petkim и НЗ STAR.

Ровнаг Абдуллаев приступил к руководству операциями SOCAR, крупнейшего иностранного инвестора Турции, в этой стране.

Получив полномочия у Вагифа Алиева, Ровнаг Абдуллаев был избран Председателем правления. Ровнаг Абдуллаев также продолжит исполнять обязанности президента SOCAR. Вагиф Алиев продолжит занимать должность заместителя председателя правления SOCAR Türkiye и ее дочерних предприятий. SOCAR расширит свою деятельность в Турции. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует дальнейшее расширение своей деятельности в Турции в рамках предстоящего плана развития бизнеса. Ровнаг Абдуллаев, который также исполняет обязанности Председателя правления TANAP, одного из самых важных проектов, который будет способствовать безопасности поставок природного газа в Турцию и Европу, также возглавит операции в Турции, в которую SOCAR вкладывает самые большие инвестиции за пределами Азербайджана. Наряду с SOCAR Turkey, Ровнаг Абдуллаев также будет выполнять функции председателя правления нефтеперерабатывающих заводов Petkim и STAR, где расположены крупные предприятия компании.

Ровнаг Абдуллаев родился в 1965 году в Нахчыване. Окончил факультет промышленного и гражданского строительства Московского инженерно-строительного института. Ровнаг Абдуллаев начал свою карьеру инженером в "Нефт Дашлари", символе нефтяной промышленности Азербайджана, в 1989 году. Он работал начальником отдела НГПУ "28 Мая", главным инженером Каспийского нефтегазового строительного треста, а с 1997 года – заведующим. В 2003 году Ровнаг Абдуллаев был назначен директором НПЗ Гейдара Алиева, с 2005 года является президентом SOCAR.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rövnəq Abdullayev “SOCAR Türkiyə”nin İdarə Heyətinin sədri oldu

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
23 декабря 2020 г. 11:13
Ученый: Диагноз матовое стекло ошибочен
Ученый: Диагноз "матовое стекло" ошибочен
22 декабря 2020 г. 15:18
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
22 декабря 2020 г. 13:20
Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
19 декабря 2020 г. 17:57
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi