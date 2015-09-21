​Ровнаг Абдуллаев: SOCAR заинтересован в расширении своего долевого участия на международных рынках

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заинтересована в расширении географии и долевого участия на международных рынках. Как сообщает Report, об этом говорится в статье президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева в газете "Азербайджан" по случаю Дня нефтяников.

Р.Абдуллаев отметил, что если 10 лет назад доля реализуемой за пределами рынка Средиземноморья азербайджанской нефти составляла 10-15%, сейчас этот показатель вырос до 45%.

По его словам, поставки азербайджанской нефти на рынки Азии за прошлый год составили 24% общего объема экспорта SOCAR.

Он напомнил, что сейчас под брендом SOCAR в Швейцарии действуют 150 топливозаправочных станций, в Украине - 50, в Румынии - 32. SOCAR обеспечивает 95% региональных поставок газа и 25% розничного рынка нефтепродуктов Грузии. Под брендом SOCAR в стране действуют 115 топливозаправочных станций, также предусматривается еще большее расширение сети.

"Как и другие крупные компании, занимающиеся трейдинговой деятельностью, мы занимаемся торговлей принадлежащей третьей стороне нефти и нефтепродуктов. Более 40% реализуемой SOCAR Trading SA продукции составляют сырая нефть и нефтепродукты других стран и производителей. Наша трейдинговая компания учредила офисы в Дубае, Сингапуре, Лондоне, представительства в Стамбуле, Афинах, Лагосе и Монако. SOCAR Trading SA реализует проект строительства нефтяного терминала емкостью 641 тыс. кубометров в порту Фуджейра ОАЭ с целью усиления деятельности на Ближнем Востоке и Восточной Африке", - отметил Р.Абдуллаев.