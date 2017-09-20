Ровнаг Абдуллаев: SOCAR проводит целенаправленную работу с партнерами по наращиванию добычи газа

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В целях увеличения добычи газа в ближайшей и среднесрочной перспективе Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) совместно со своими иностранными партнерами проводит целенаправленную работу на "Умид", "Абшерон" и других месторождениях.

Как сообщает Report, об этом пишет президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в своей статье в газете "Азербайджан".

Он напомнил, что газоконденсатное месторождение "Умид" стало первым новым газовым месторождением, открытым в национальном секторе Каспия после "Шахдениз". "Расчеты показывают, что запасы углеводородов на месторождении оцениваются в 200 млрд кубометров газа, 40 млн тонн конденсата. На месторождении пробурены и введены в эксплуатацию 3 скважины, добыто 1 486,6 млн кубометров газа и 237,4 тыс. тонн конденсата. Положительные результаты, полученные с пробуренной в прошлом году скважины №14, позволяют установить новые платформы в северо-западной части месторождения”, - подчеркнул президент SOCAR.

Он отметил, что геологические исследования подтвердили связь месторождения "Умид" с расположенной неподалеку структурой "Бабек": "Подписан Рисковый сервисный контракт по эффективной организации деятельности по совместной разработке месторождения и структуры. Идет подготовка к разведочным работам на структуре "Бабек" в 2018 году".

Р. Абдуллаев добавил, что они успешно работают с французской Total на месторождении "Абшерон", которое является одним из крупнейших источников газа и конденсата в азербайджанском секторе Каспийского моря. По его словам, подходят к концу подготовительные работы в целях принятия окончательного инвестиционного решения и завершения программы развития по проекту разработки месторождения в текущем году: "Скоро начнутся бурильные работы посредством буровой установки имени Гейдара Алиева. Согласно прогнозам, первая скважина будет введена в эксплуатацию с суточным дебитом 4 млн кубометров в 2019 году. В том же году в рамках 1-й фазы планируется получить 1,5 млрд кубометров газа, а в рамках II фазы в 2022-2023 годах – 5 млрд кубометров газа".

Глава компании также добавил, что в наращивании добычи газа сыграли важную роль меры, принятые SOCAR на самостоятельно разрабатываемых компанией месторождениях.