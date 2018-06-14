Ровнаг Абдуллаев: SOCAR превзошел свои достижения докризисного периода мировой нефтяной промышленности

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ "Финансовые результаты прошедшего года показывают, что SOCAR превзошел свои достижения докризисного периода мировой нефтяной промышленности".

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, оценивая показатели компании за 2017 год.

По его словам, SOCAR получает доходы не только от продажи азербайджанской нефти, но и от торговли нефтью третьих сторон и нефтехимической продукцией. Это говорит об эффективности проводимой SOCAR стратегии устойчивого развития".

Вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов сказал, что в последние годы компания смогла привлечь внешние средства на выгодных условиях в результате активных финансовых операций, за счет чего преуспела в реализации многих новых проектов:

"В этом году запускаются 6 гигантских проектов SOCAR. Если в предыдущие годы отмечался рост финансовых обязательств, связанных с этими проектами, в ближайшем будущем мы сможем увидеть приносимые ими выгоды. В настоящее время активы SOCAR превышают финансовые обязательства компании, и эта положительная разница составляет около 22 миллиардов манатов".

Как и в предыдущие годы, международная аудиторская фирма Ernst & Young Holdings (CIS) B.V. выдала положительное заключение на финансовую отчетность SOCAR на 31.12.2017-й год. По сравнению с предыдущими отчетными годами, аудиторское заключение получено на месяц ранее в результате дополнительных мер, принятых в 2017 году.

За последние 10 лет общие доходы SOCAR выросли почти в 20 раз, а ее чистая прибыль увеличилась более чем в четыре раза. За отчетный период общие активы компании выросли почти в 5 раз, в том числе текущие активы примерно в 8 раз, долгосрочные активы - в 4 раза.