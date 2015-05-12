​Ровнаг Абдуллаев: Со временем значение TANAP еще больше возрастет

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ "Несмотря на нестабильность на международном энергорынке, Азербайджан успешно реализует проект Южного газового коридора". Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в своем выступлении на форуме B20.

Р.Абдуллаев также рассказал о региональных проектах: "Южно-кавказский трубопровод соединится с TANAP (Трансанатолийский трубопровод) на границе Грузии и Турции. Протяженность TANAP составит 1 830 км, пропускная способность на первоначальном этапе - 16 млрд. кубометров. Затем планируется увеличить этот объем до двух раз. Операторство над проектом, реализация которого за очень короткий срок началась по инициативе глав Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, принадлежит SOCAR, и это большая гордость для нас. На первом этапе посредством TANAP в Турцию будет поставляться 6 млрд. кубометров, а в страны Европы - 10 млрд. кубометров газа. Однако мы рассчитываем, что со временем значение TANAP еще больше возрастет".

Глава SOCAR отметил, что четвертым сегментом Южного газового коридора станет TAP (Трансадриатический трубопровод), который на границе Турции и Греции соединится с TANAP. Трубопровод протяженностью 871 км, проложенный по территории Греции и Албании и по дну Адриатического моря, позволит транспортировать азербайджанский газ в Италию и далее в Западную Европу. Первые поставки газа в Турцию ожидаются в 2018 году, в Европу - в 2020 году.

"Сегодня международное сообщество проявляет большой интерес к Южному газовому коридору. Мы уверены, что Азербайджан внесет большой вклад в экономическое развитие стран, проявляющих интерес к данному проекту", - сказал Р.Абдуллаев.

"Большая часть деятельности SOCAR в Турции связана с нефтехимическим концерном Petkim. Мы намерены довести долю Petkim на рынке Турции до 40% за счет реализации крупного проекта Value-site в рамках интеграции нефтепереработки-нефтехимии-энергетики-логистики на полуострове Petkim. Успешно продолжается строительство нефтеперерабатывающего завода Star, основа которого была заложена главами государств в 2011 году. Благодаря этому заводу, который будет перерабатывать 10 млн. тонн нефти в год, сократится дефицит импорта Турции, будут удовлетворены потребности Petkim в сырье.

Расширение грузового порта на полуострове Petkim является еще одним нашим проектом. Данный порт, работы в котором мы намерены поэтапно завершить в 2015-2016 гг., будет самым крупным контейнерным портом в Эгейском регионе.

В то же время, в целях возмещения потребности Petkim в энергии, на полуострове планируется строительство электростанции.

За 2008-2014 годы SOCAR вложила в Petkim инвестиции в объеме 2,2 млрд. долларов.

В последующие 7-8 лет планируется вложение еще 10 млрд. долларов. Хочу отметить внимание и особую поддержку турецкого государства, оказываемую осуществляемым нами в этой стране многомиллиардным инвестиционным проектам".

По словам президента SOCAR, экономическое координирование Каспийского и Черноморского регионов обладает серьезным потенциалом: "Как SOCAR, мы должны внести свой вклад в эту деятельность. В настоящее время мы, вместе с каспийскими партнерами, осуществляем и другие проекты, преследующие целью довести до потребителей энерговозможности региона. Мы также продолжаем работы над проектом AGRI".

Касаясь проектов SOCAR в Грузии, являющейся основным партнером Азербайджана в Черноморском регионе, Р.Абдуллаев отметил, что на сегодняшний день Государственная нефтяная компания обеспечивает около 90% газоснабжения Грузии: "Нами управляются десятки газораспределительных сетей страны. Мы контролируем также около 25% рынка розничной продажи нефтепродуктов. На территории страны под брендом SOCAR действуют 114 заправочных станций. В Черном море терминал Black Sea был сдан в эксплуатацию с 2008 года и обладает возможностью ежегодного принятия, хранения и загрузки на танкеры нефти и нефтепродуктов в объеме 10 млн. тонн.

Следует добавить, что SOCAR с уверенностью расширяет географию собственных инвестиций. Наряду с Турцией и Грузией, мы обладаем также активами в Швейцарии, Румынии и Украине и намерены продолжить деятельность в этом направлении и в дальнейшем".