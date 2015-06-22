​Ровнаг Абдуллаев: Проект "Южный газовый коридор" будет завершен в полном объеме в запланированные сроки

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан полностью обеспечил свою долгосрочную энергетическую безопасность и играет роль надежного поставщика в энергетической безопасности стран региона".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в ходе панельной дискуссии, возглавляемой председателем правления ОАО "НК" Роснефть" Игорем Сечиным в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Одним из главных достижений страны является также мировая известность Азербайджана как страны-производителя природного газа. Достигнутые в рамках энергетической стратегии успехи играют важную роль в макроэкономическом развитии региона. В настоящее время реализуется крупнейший инфраструктурный проект Европы - "Южный газовый коридор". Президент Ильхам Алиев, назвав этот проект "проектом XXI века", указал на необходимость объединения усилий и координации стран-производителей, транзитных стран и стран-потребителей. Несмотря на изменения цен в энергетической отрасли, проект будет завершен в полном объеме в запланированные сроки", - заявил президент SOCAR.

Напомним, что в панельной дискуссии приняли участие главы крупнейших международных энергетических компаний, среди которых BP, Total, Trafigura, PDVSA, Schlumberger.