​Ровнаг Абдуллаев: Продажа 7%-ной доли TANAP компании SOCAR Turkey решит проблему финансирования

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Продажа SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) 7%-ной части пакета акций в проекте Трансанатолийского трубопровода (TANAP) компании SOCAR Turkey связано с урегулированием проблемы финансирования. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: "Мы продаем 7%-ную часть 58%-ной доли участия компании SOCAR Turkey, чтобы обеспечить финансирование".

"Это специфические шаги. Рост активов SOCAR означает рост SOCAR Turkey. Как вы знаете, недавно мы продали 13% акций компании за 1,3 млрд. долларов банку Goldman Sachs. Эти средства также будут направлены на погашение кредитов и финансирование новых проектов", - добавил Р.Абдуллаев.

Отметим, что SOCAR начал деятельность в Турции в 2008 году после приватизации Petkim Holding и осуществляет в этой стране деятельность под брендом SOCAR Turkey. Согласно структуре учредителей компании SOCAR Turkey, 87% SOCAR Turkey Energy A.Ş принадлежит SOCAR. С 14 августа 2015 года банки Goldman Sachs и JP Morgan (Goldman Sachs International) выкупили 13% пакета акций SOCAR Turkey за 1,3 млрд. долларов.

Напомним, что в проекте TANAP доля SOCAR составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.