Тбилиси. 4 марта. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял участие в открытии нового сервис-центра SOCAR Georgia Petroleum в городе Тбилиси.

Как сообщает Report, сервис-центр находится в центральной части Тбилиси, на проспекте Ильи Чавчавадзе.

Современный дизайн интерьера рассчитан на создание максимально комфортной среды для наилучшего обслуживания физических и юридических лиц.

В сервис-центре трудоустроено 35 человек. Отметим, что SOCAR Georgia Petroleum имеет 19 сервис-центров по всей Грузии.

Программа лояльности (энерджи кард), бонусные и дискаунт программы, участие в государственных тендерах, служба горячей линии - далеко не полный перечень услуг, предоставляемых новым сервис-центром. В сервис-центре максимально внедрены компьютерные технологии, которые используются для упрощения бизнес-процессов и улучшения качества обслуживания.