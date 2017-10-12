Ровнаг Абдуллаев: Подписание нового соглашения по АЧГ продемонстрировало силу азербайджанской экономики

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Подписание в прошлом месяце нового соглашения по разработке блока месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря на более выгодных для Азербайджана условиях в очередной раз демонстрирует мощь экономики страны.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на открытии Международного нефтяного саммита Argus в Баку.

Он заявил, что при подписании контракта в 1994 году запасы блока оценивались в 510 млн тонн: "С 1997 года, т.е. вот уже 20 лет, осуществляется добыча с блока месторождений. Установлено, что здесь имеется более 550 млн тонн неизвлеченных запасов".

Президент SOCAR рассказал также о проекте "Южный газовый коридор", отметив, что работа по всем сегментам проекта идет по графику: "Азербайджанский газ с 2018 года будет поставляться в Турцию по TANAP, а с начала 2020 года – в Европу по TAP".