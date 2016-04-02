Ровнаг Абдуллаев: Падение стоимости нефти препятствует осуществлению новых проектов

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Снижение стоимости нефти на мировом рынке препятствует осуществлению новых проектов.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, выполнение прежних инвестиционных проектов продолжается.

Ровнаг Абдуллаев отметил, что SOCAR не вкладывает инвестиции в Черногорию: "Уже который раз мы говорим, что SOCAR не вложил ни одного маната в Черногорию. Просто SOCAR занимается посредничеством для азербайджанских компаний в осуществлении различных проектов. В данном тендере участвуют крупные компании. Азербайджанские компании получили тендеры под брендом SOCAR и теперь реализуют эти проекты. Мы просто были посредниками. Через некоторое время мы полностью отойдем от этого процесса и компании сами будут проводить свою работу".