​Ровнаг Абдуллаев: Одной из основных целей является развитие активов

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Одной из основных целей является развитие активов. Проекты по строительству нефтеперерабатывающего завода Star с целью обеспечения сырьем Petkim, контейнерного терминала и электростанции позволят нам к 2023 году превратить эти предприятия в крупнейший центр нефтехимической, логистический и портовой инфраструктуры не только Турции, но и всего региона. Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), член Политического совета ПЕА, депутат Ровнаг Абдуллаев в статье, опубликованной в газете "Azərbaycan".

"Сегодня мы обеспечиваем газом Грузию на 90%. Десятки газораспределительных сетей соседней страны управляются SOCAR. Мы контролируем 25% рынка розничной реализации нефтепродуктов в Грузии. Черноморский терминал Кулеви позволяет принимать, хранить и отгружать на танкеры 10 млн. тонн нефти в год. На данный момент терминал также играет важную роль в транспортировке сырой нефти и нефтепродукции стран Центральной Азии на мировые рынки. Учрежденная в Швейцарии компания SOCAR Trading S.A., целью которой является обеспечение реализации нефтепродуктов потребителям на выгодных условиях, оптимизация доходов в данной сфере и централизация деятельности, за короткий срок получила известность в Европе и с помощью своих представительств в Женеве, Сингапуре, Турции, ОАЕ, Нигерии и Вьетнаме укрепилась на рынках Восточной и Юго-Западной Европы, Северной и Западной Африки, Юго-Восточной Азии и Средиземноморского бассейна. Наша трейдинговая компания успешно продолжает строительство терминала в порту Фуджейра ОАЕ. Уже сдано в эксплуатацию 12 резервуаров".

По его словам, как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, рост нефтяной промышленности, экономические ресурсы являются не целью, а средством: "Это средство, обладающее большой силой, вносит вклад в непрерывный рост материального благосостояния азербайджанского народа. Энергетическая стратегия является фактором общенационального роста во всех сферах жизни общества. Доходы от этого сектора являются основным финансовым источником для реализации крупномасштабных социально-экономических программ и проектов".

Ровнаг Абдуллаев отметил, что сегодня нефтяные доходы - это значимый источник для общественных инвестиций: "Эти доходы постоянно трансформируются в человеческий капитал. Они также способствуют развитию ненефтяного сектора. Проводимые по инициативе и под руководством главы государства, уважаемого Ильхама Алиева широкомасштабные строительные и реконструктивные работы демонстрируют всему миру, что азербайджанская модель развития не носит случайный характер, а является логическим результатом заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым стратегии развития, которая еще долго будет служить интересам как населения страны, так и международного сообщества".