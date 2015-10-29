​Ровнаг Абдуллаев: Объем поставок по трубопроводу Баку-Новороссийск сохранится на том же уровне в следующем году

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск продолжится и в 2016 году. Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что эксплуатация этого трубопровода имеет важное значение: "С экономической точки зрения важно сохранение этого трубопровода в качестве третьего альтернативного маршрута. Закачка нашей нефти в этот трубопровод имеет значение и для противоположной стороны".

Р.Абдуллаев сообщил, что в следующем году из порта Новороссийск будет экспортировано нефти в том же объеме, т.е. 1,5 млн. тонн.

Отметим, что трубопровод Баку-Новороссийск построен для транспортировки сырой нефти в черноморский порт через территорию России. Контракт о транспортировке азербайджанской нефти был подписан 18 февраля 1996 года в Москве. Закачка нефти в трубопровод началась в октябре 1996 года. Первые поставки нефти на мировой рынок были осуществлены 25 октября 1997 года.

Общая протяженность трубопровода составляет 1 330 км, диаметр 530 мм. SOCAR является оператором азербайджанской части трубопровода протяженностью 231 км. Максимальная пропускная способность трубопровода - 105 тыс. баррелей в сутки. Измерительная станция трубопровода расположена в Ширвановке.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в мае 2013 года подписал распоряжение о ликвидации контракта 1996 года о транзите азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск через территорию России.

18 февраля 2014 года SOCAR и российская компания "Транснефть" подписали новый контракт на взаимовыгодных коммерческих условиях. SOCAR и "Транснефть" продлили контракт до конца 2015 года.