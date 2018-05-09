Ровнаг Абдуллаев: НПЗ STAR в сентябре начнет продажу первой продукции

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "На мировом рынке Азербайджан известен не только как поставщик сырой нефти и газа, но и как производитель нефте- и нефтехимической продукции. Сегодня обработанная и химическая продукция SOCAR поставляется в десятки стран, в том числе в США. Италию, Египет, Китай и другие страны".

Как сообщает Report, об этом президент Государственной нефтяной компании АР Ровнаг Абдуллаев написал в статье "Новая нефтяная стратегия общенационального лидера Гейдара Алиева заложила основу устойчивого развития Азербайджана", изданной в газете "Азербайджан".

По его словам, производить эту продукцию позволяют обрабатывающие и нефтехимические установки, построенные и сданные в эксплуатацию в 70-80 годах прошлого года по инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева.

Президент SOCAR отметил, что несмотря на снижение цен на сырую нефть, прибыльность нефтегазовой и нефтехимической продукции возросла:

"Строительство нефтеперерабатывающего завода STAR, который обеспечит Petkim сырьем, завершено на 99%. В сентябре завод начнет продажу своей первой продукции, в декабре осуществит условный прием. Производственная сила завода составит 10 млн тонн".

По его словам, в целом большая часть производимой на заводе продукции предусмотрена для внутреннего рынка Турции, остальная – для экспорта.