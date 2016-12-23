Ровнаг Абдуллаев: Новый проект откроет благоприятные возможности для долгосрочного и эффективного сотрудничества

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Новый проект разработки блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) откроет благоприятные перспективы для долгосрочного и эффективного сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на церемонии подписания принципов разработки блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" до 2050 года, прошедшей в SOCAR Tower.

Президент SOCAR, поприветствовав партнеров, заявил, что переговоры с акционерами АМОК относительно будущей разработки АЧГ дали положительные результаты. Он отметил, что за прошедшие 22 года в рамках “Контракта века” достигнуты большие успехи, и этот проект играет исключительную роль в реализации энергетической стратегии Азербайджана. Р.Абдуллаев высоко оценил роль иностранных партнеров во главе с BP в успехах проекта, отметив, что правительство Азербайджана придает большое значение этому проекту, и все положения заключенных с иностранными акционерами соглашений полностью соблюдаются. Президент SOCAR также отметил, что новый проект откроет благоприятные возможности для долгосрочного и эффективного сотрудничества. Он пожелал удачи всем партнерам в направлении подготовки нового соглашения.

Выступивший от имени акционеров АМОК региональный президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррел особо отметил роль правительства Азербайджана и SOCAR в успехах компании как оператора АЧГ. Он отметил, что сегодняшнее подписание открывает новую страницу в истории энергетики Азербайджана: "Это соглашение будет способствовать дальнейшим инвестициям и проектам, а также позволит открыть тысячи рабочих мест в ближайшие годы".

Президент SOCAR напомнил, что подписание известного как "Контракт века" соглашения HPB по разработке АЧГ пришлось на годы восстановления независимости Азербайджана, особо подчеркнув роль президента страны Ильхама Алиева, тогдашнего вице-президента Госнефтекомпании, в проводимых в тяжелых геополитических условиях переговорах. Президент SOCAR Р.Абдуллаев и региональный президент компании BP Гордон Биррел, воспользовавшись случаем, от имени всех участников проекта поздравили президента Ильхама Алиева с наступающим юбилеем.

В завершении мероприятия SOCAR и BP, оператор консорциума АМОК, подписали принципы разработки блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" до 2050 года.