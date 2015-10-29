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    ​Ровнаг Абдуллаев: Мы верим, что в Канаде можно реализовать определенные работы

    SOCAR уже начал соответствующие подготовительные работы в связи с этим

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Trading начала активные работы по открытию офиса в Канаде. Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

    Р.Абдуллаев отметил, что SOCAR наладил определенные бизнес-связи в этой стране: "Мы верим, что в сфере нефтяной промышленности Канады можно реализовать определенные работы и ведем подготовку к этому".

    "Как вы знаете, после падения цен на нефть наблюдаются некоторые изменения. В Канаде есть долгосрочные запасы, которые тяжело добывать. Мы считаем, что можем заняться этим", - сказал глава SOCAR.

    Напомним, что представительство SOCAR будет расположено в канадском городе Калгари. Открытие представительства в этой стране проводится в рамках расширения деятельности SOCAR на международных рынках.

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