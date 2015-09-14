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    ​Ровнаг Абдуллаев: Мы уверены, что до 2020 года цены на энергорынке стабилизируются

    Согласно расчетам компаний SOCAR и BP, до 2020 года ожидается нормализация цен на мировом рынке

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Согласно расчетам Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и компании BP, до 2020 года на мировом рынке ожидается нормализация цен на энергоносители.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

    "Как вы знаете, стоимость газа рассчитывается по специальной формуле, и цены на газ и нефть зависят от корзины. Мы уверены, что до начала наших первых поставок газа в Европу в 2020 году цены стабилизируются", - добавил президент SOCAR.

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