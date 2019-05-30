​Ровнаг Абдуллаев: К концу года прогнозируется рост добычи газа на 20%

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"Одной из наших ключевых целей является поддержание стабильного уровня добычи нефти и наращивание объемов добычи газа, и мы уверенно движемся к этой цели".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

По его словам, значительный рост добычи газа в 2018 году позволил Азербайджану полностью прекратить импорт газа из-за рубежа: "К концу этого года прогнозируется 20%-ный рост добычи газа. В последующие годы добыча газа также будет расти".

Президент SOCAR заявил, что эта позитивная тенденция открывает новые горизонты для развития газоперерабатывающей и химической промышленности: "Это побуждает нас создавать предприятия по производству продукции, которая до сих пор импортировалась в страну".