​Ровнаг Абдуллаев: Изменения цен могут коснуться только бензин марок Ai-95 и Ai-98

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Стоимость бензина на рынке Азербайджана рассчитывается с учетом цены на нефть на уровне 60-62 доллара/баррель. Колебания цен на нефть на мировом рынке не влияют на стоимость производимого в Азербайджане бензина марки Ai-92. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев: "Они не взаимосвязаны друг с другом. Цены на бензин данной марки определяются Тарифным советом. Падение цен на нефть на мировом рынке никак не влияет на эти тарифы".

Глава SOCAR отметил наличие разницы в тарифах на ввозимый из-за рубежа бензин марок Ai-95 и Ai-98, цены на которые регулируются рынком. Однако текущий спрос на эти виды бензина очень низок - ввезенный полгода назад бензин все еще не распродан.

"Когда мы сами производили бензин марки Ai-95, объем продаж составлял 150 тыс. тонн в год, сейчас же, с началом ввоза данной марки бензина из-за рубежа, население перешло к использованию бензина марки Ai-92. Спрос на бензин марки Ai-95 сократился до 25 тыс. тонн в год и даже этот объем полностью не реализуется".

Президент SOCAR отметил, что падение цен на нефть на мировом рынке может повлиять только на стоимость бензина марок Ai-95 и Ai-98: "Вследствие того, что цены определяются рынком, тарифы должны постепенно снизиться. Это открытий рынок, где существует конкуренция. Цены могут снизиться из-за конкуренции. Однако с повышением цен на нефть, стоимость этих марок бензина также будет расти. Цена на Ai-92 стабильна и утверждена решением Тарифного совета. В стоимости бензина этой марки изменений не ожидается".