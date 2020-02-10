Глава SOCAR: Число обучающихся в грузинских вузах азербайджанцев выросло при поддержке компании

Грузия является не только стратегическим партнером Азербайджана, но и братской страной.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев заявил на встрече с членами Объединения азербайджанских бизнесменов (AZEBI) в Тбилиси.

По его словам, Азербайджан не только реализует проекты в сфере бизнеса и инвестиций в Грузии, но и поддерживает интеграцию местных азербайджанцев.

Р. Абдуллаев отметил, что, если ранее в грузинских вузах обучалось 17 азербайджанцев, сейчас их число достигло 3 000 человек: "Это стало возможно благодаря поддержке SOCAR. Молодые эксперты, получившие образование по стипендии, активно участвуют не только в общественной, но и политической жизни страны. Одним из них был и нынешний глава исполнительный власти Марнеульского района Заур Даргаллы".

По его словам, сегодня в Грузии немало местных азербайджанских специалистов, которые говорят на грузинском и английском языках: "SOCAR продолжит реализацию социальных проектов в Грузии".