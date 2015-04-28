​Ровнаг Абдуллаев: Цены на нефть не могут упасть ниже себестоимости

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Не правильно давать долгосрочные прогнозы по поводу ожидаемого на мировом нефтяном рынке изменения в ценах на "черное золото".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

"Было бы неправильно давать прогнозы, так как никто не может сказать, какой будет цена на нефть".

Президент SOCAR отметил, что цены на мировом нефтяном рынке зависят не только от экономических, но и от политических и геополитических факторов: "Поэтому мы считаем, что цены не могут упасть ниже себестоимости, и этого не произойдет, потому, что они уже достигли минимальной отметки".

"Нынешние цены на 30% уступают запланированной нефтяными производителями себестоимости. Это не позволяет упасть ценам до более низкой отметки. Несмотря на то, что нефтяные резервы Америки переполнены, данный фактор не оказал никакого отрицательного воздействия и цены растут", - заявил Р.Абдуллаев.

Глава SOCAR добавил, что во втором полугодии этого года ожидается стабилизация цен на мировом нефтяном рынке.