Ровнаг Абдуллаев: “Безопасность труда, охрана здоровья сотрудников являются приоритетными для нас"

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ “Азербайджан находится в центре внимания мирового сообщества и как надежный поставщик, и как богатый источник альтернативного природного газа. Все достижения нефтегазовой промышленности, являющиеся ведущей силой экономики страны, служат обеспечению лучшей жизни народа". Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в своем выступлении на мероприятии на тему "Вместе повысим культуру профилактики в охране труда", посвященному Всемирному дню охраны труда - 28 апреля.

Он отметил, что сейчас в Азербайджане уделяется особое внимание вопросам охраны труда: "SOCAR как наследник нефтяной промышленности реализует различные сложные технологические операции на суше и морских территориях республики. Компания является одной из важнейших государственных структур, значимых для стратегического развития страны. Для того что превратить SOCAR в современную, гибкую, конкурентоспособную компанию международного масштаба, мы диверсифицируем нашу деятельность, покупаем активы за рубежом, расширяем географию участия компании. Наряду с этим, наши основные активы - это люди. Поэтому безопасность труда, охрана здоровья сотрудников являются приоритетными для нас. Мы проводим все необходимые мероприятия в этом направлении".

Р.Абдуллаев добавил, что достигнуты успехи в сфере реконструкции производственных площадей, зданий, рабочих мест в соответствии с современными стандартами, и эти работы систематически продолжаются: "В рамках работ по реконструкции производственных площадей ПО "Азерхимия", которое недавно было сдано в эксплуатацию, в соответствии с современными требованиями были обновлены сооружения и оборудование, не отвечающие требованиям безопасности. Сегодня здесь созданы безопасные рабочие условия, отвечающие международным стандартам".

"Проведение предупредительных мероприятий перед началом любой работы или операции - оценка рисков, их устранение или сведение к минимуму, инструктаж работников, проведение опасных работ на основе специального пропуска, под руководством ответственных инженерных технических работников является важным условием для предупреждения несчастных случаев и аварий", - отметил Р.Абдуллаев.

Он подчеркнул, что в SOCAR к этим работам подходят с большой ответственностью: "С целью проведения профилактических мероприятий определены профессиональные риски, которые могут нанести ущерб жизни и здоровью сотрудников предприятий, и правила защиты от них. Внедрены индивидуальные методы работы для того, чтобы каждый работник мог полностью освоить данные правила. Предпринимаемые меры дают свои плоды. Получены положительные результаты в направлении соблюдения рабочими и служащими требований безопасности, правил трудового распорядка".

Он также отметил, что в целях обеспечения безопасной и комфортной перевозки сотрудников, в особенности, морских нефтяников, ведется регулярная работа с соответствующими государственными структурами: "В то же время, с целью охраны здоровья нефтяников и оказания им высококвалифицированной медицинской помощи с 2012 года компания реализует программу медицинского страхования.

Однако надо иметь в виду, что SOCAR проводит работы и на эстакадах, площадях, платформах, различных технологических сооружениях, расположенных на морских месторождениях, срок эксплуатации которых подходит к концу. Из-за этого иногда мы сталкиваемся с непредвиденными проблемами. Такое событие произошло в прошлом году. Так, в результате разрушения эстакады НГДУ имени Наримана Нариманова, которая находилась в аварийном состоянии и на которой не проводилось никаких работ, погибли и были ранены люди. SOCAR проводит систематические работы по выводу из эксплуатации подобных сооружений и замену их новыми".

Президент SOCAR также отметил, что с целью проведения буровых и эксплуатационных работ на море с учетом требований безопасности строятся новые основания, эстакады, а на устаревших и подвергшихся коррозии основаниях, эстакадах и площадках проводится капитальный ремонт с целью приведения их в полностью безопасное состояние: "Мы продолжим нашу деятельность в направлении обеспечения безопасности труда".