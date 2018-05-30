Ровнаг Абдуллаев: Азербайджанский газ займет достойное место на европейском рынке

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Конференция "Нефть, газ, нефтепереработка и нефтехимия Каспия" проводится уже 25 лет. В сегодняшней юбилейной конференции принимают участие представители мировых энергетических гигантов".

Как сообщает Report, об этом сказал в своем выступлении на конференции президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, многие из этих ведущих мировых компаний сыграли важную роль в развитии как Азербайджана, так и региона:

"За годы независимости они работали плечом к плечу с SOCAR в нефтегазовой отрасли Азербайджана и внесли свой вклад в развитие экономики страны".

Он отметил, что именно Азербайджан стал идейным вдохновителем проекта Южного газового коридора, выступив с инициативой вывода на мировой рынок азербайджанского газа:

"Это довольно сложный мега-проект, опирающийся на законодательства различных стран, реализуемый на двух континентах и в нескольких странах. Тем не менее, мы сейчас в одном шаге от транспортировки природного газа из Каспийского моря в Европу. Вся инфраструктура, необходимая для поставок первого коммерческого газа в Турцию, уже завершена. Участок Южного газового коридора до Турции была введен в эксплуатацию вчера, а проект TANAP, оператором которого является SOCAR, планируется ввести в эксплуатацию 12 июня. Таким образом, этот грандиозный проект на этапе завершения: три из 4 сегментов уже запущены. Я убежден, что скоро мы увидим результаты этой многолетней работы".

"В настоящее время Европа является наиболее перспективным газовым рынком. Мы верим, что азербайджанский газ в скором времени восполнит пробел между растущим спросом и поставками на европейском рынке и займет достойное место на этом имеющем высокий спрос рынке", - сказал он.

По словам президента SOCAR, деятельность компании не ограничивается добычей и поставками нефти и газа:

"Запасы углеводородов нашей страны являются важным стимулом для развития перерабатывающей и химической промышленности".

"В рамках проекта SOCAR Polymer, созданного в Сумгайытском химико-промышленном парке, строятся новые установки для производства ранее не производимых в стране полипропилена и полиэтилена высокой плотности, на которые имеется высокий спрос во всем мире. Производимая на заводе полимерная продукция будет использоваться в качестве сырья для производства различных потребительских товаров, что, в свою очередь, создаст благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса по всей стране. В этом году также планируется начать строительство нового газоперерабатывающего комплекса. Здесь природный, в частности, попутный газ, будет очищаться от углекислого газа. Фракции С2 + будут отделяться от газа и использоваться для производства полимерной продукции, а очищенный газ будет поставляться хозяйствам страны. Иностранные инвесторы проявляют большой интерес к газоперерабатывающему комплексу в рамках переговоров. Мы также готовы вести переговоры с новыми партнерами, заинтересованными в этом проекте", - заявил глава компании.

Он также отметил, что сегодня SOCAR также обладает такими логистическими возможностями как магистральные трубопроводы, суда и портовые терминалы:

"Конечно, создание современной глобальной инфраструктуры является одним из ключевых условий для того, чтобы компания стала мировым брендом. Заслуживающими внимание достижениями являются также диверсификация бизнес-портфеля и увеличение нашей доли на международном нефтяном рынке. В то же время компания продолжает уделять внимание своей традиционной деятельности - разведке и добыче, и добилась значительных достижений в этих областях за последнее время. Именно успехи компании в области разведки и добычи создали условия для расширения международные инвестиций и глобальных операций SOCAR".