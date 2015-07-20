​Ровнаг Абдуллаев: Азербайджан заинтересован в инвестициях в Иран

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Достижение Ираном соглашения со странами "шестерки" имеет для нас множество положительных признаков. Как сообщает Report, об этом заявил в своем интервью ANS президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

По словам президента SOCAR, отношения между Азербайджаном и Ираном всегда были на высоком уровне:

"Еще до соглашения со странами "шестерки", то есть в прошлом месяце, я нанес успешный визит в Иран. У нас состоялись встречи с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане. Прошли обсуждения на тему совместной деятельности. В связи с этим у нас уже имеются некоторые проекты".

Р.Абдуллаев в то же время отметил, что SOCAR является основным инвестором на турецком рынке: "Под руководством президента страны SOCAR является самым большим инвестором в Турции. Почему бы не осуществить это и в Иране? Азербайджан заинтересован в инвестициях в Иран. Я считаю, что мы будем активно участвовать в иранских проектах. Мы имеем определенные проекты по реализации инвестиционных проектов и операторству".

"Мы имеем технологии, опыт, инновации и будем использовать этот опыт в Иране", - подчеркнул президент SOCAR.