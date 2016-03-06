​Ровнаг Абдуллаев: "Азербайджан не будет увеличивать добычу нефти в этом году"

Баку. 6 Марта. REPORT.AZ/ Азербайджан поддерживает инициативу ряда стран ОПЕК по замораживанию добычи нефти.

Как передает Report, об этом президент Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев заявил в интервью телеканалу АНС.

По его словам, "в этом направлении уже сделаны шаги". "Скажу откровенно, что мы уже присоединяемся к этой позиции. Мы намерены в 2016 году заморозить добычу нефти, то есть сохранить ее на том же уровне, и уже приостановили проекты увеличения добычи. Добыча нефти в Азербайджане не превысит прошлогодний уровень", - сказал глава ГНКАР.

Объем добычи нефти в республике в 2015 году составил 41,689 млн тонн. В текущем году объем добычи нефти в Азербайджане прогнозируется на уровне 40,7 млн тонн.